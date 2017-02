Elon Musk: "Mensen moeten cyborgs worden, anders zijn we irrelevant in het AI-tijdperk"

Elon Musk staat bekend als een man met futuristische ideeën en heeft het niet zo met artificiële intelligentie (AI). Musk ziet het zelfs als de grootste bedreiging voor de mensheid. Daarom startte hij de non-profitorganisatie OpenAI die nadenkt over hoe we de slimme computers straks in toom moet houden. Nu heeft hij op een conferentie in Dubai laten weten dat hij ook andere mogelijkheden ziet om in de toekomst bij te blijven bij AI.

"Na verloop van tijd denk ik dat we een nauwere samenwerking tussen biologische en digitale intelligentie zullen zien", zei Musk. "Het gaat daarbij vooral over bandbreedte, de snelheid van de verbinding tussen de hersenen en je digitale persoon." Hij zei dat computers communiceren "met een biljoen bits per seconde" en mensen, die tegenwoordig voornamelijk communiceren door op een smartphone te typen, komen nu niet verder dan 10 bits per seconden. "Een verhoogde bandbreedte naar de hersenen zal ervoor zorgen dat er een goede symbiose tussen de mens en intelligentie van de machine bereikt kan worden." Volgens Musk lost dit mogelijk "het probleem van nutteloosheid op".

Mensen worden vervangen door machines

Als voorbeeld gaf hij dat menselijke chauffeurs een vergroot risico lopen om vervangen te worden door zelfrijdende auto's. "Maar er zijn veel mensen die als jobs hebben om te rijden. Ik denk dat het zelfs dat autorijden in verschillen vormen voor de meeste banen ter wereld zorgt. We moeten dus nadenken over wat de nieuwe rollen zijn voor die mensen, maar dat zal erg disruptief en erg snel gaan."

Volgens de entrepreneur moet het menselijk brein daarom evolueren, om in de toekomst bij te blijven bij AI. Hoe dat precies moet gebeuren zei hij niet op de conferentie, maar eerder deed hij al uitspraken over een 'neural lace' - een verbinding in de hersenen waar wetenschappers vandaag al mee bezig zijn. Dat is een net van draden van een paar millimeter groot dat via injectie ingebracht kan worden en kan integreren bij levende neuronen.

"We eindigen mogelijk als huisdier"

Als een systeem als een neural lace of andere manier van het vergroten van de intelligentie van de mens niet zal werken, komen we volgens Musk op grote achterstand van AI. "We zouden zo veel lager staan dan hen, dat we als een soort huisdier zouden zijn. Als een huiskat."