Elon Musk overhandigt deze maand eerste Tesla Model 3

De elektrische wagen kan sinds april vorig jaar besteld worden. Er zijn al meer dan 400.000 orders voor het model binnen. De start van de productie was verwacht in juli, maar het was lang niet duidelijk hoe de uitbreidingswerken in de fabriek in het Californische Fremont vorderden.

Nu heeft Elon Musk aangekondigd dat de eerste dertig klanten hun Tesla aan het einde van de maand ontvangen. Het model voldoet aan alle wettelijke eisen en loopt twee weken voor op schema, aldus Musk op Twitter. In augustus worden er honderd Model 3's geproduceerd, een maand later al meer dan 1.500 en in december 20.000.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500. -- Elon Musk (@elonmusk) 3 juli 2017

Het is de derde wagen van de Amerikaanse elektrische constructeur, na sportsedan Model S en de SUV Model X. Met een richtprijs van 32 200 euro moet de Model 3 Tesla's budgetvriendelijkere bolide worden voor een breder publiek. Deze wagen zou Tesla op weg moeten zetten naar massaproductie. In het eerste kwartaal leverde Tesla 25.051 wagens. In 2018 wil het bedrijf een half miljoen wagens maken en in 2020 wil het dat aantal opdrijven tot een miljoen.