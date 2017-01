Elon Musk: 'Tesla zal auto's jaarlijks blijven vernieuwen'

Dat schreef Tesla-CEO Elon Musk zondag in een reeks tweets. Met zo'n updateschema volgt Tesla eerder de lijnen van smartphonemakers dan die van traditionele autofabrikanten - die houden doorgaans een technologie vijf jaar aan, voordat er grote updates volgen.

Al hebben klanten die hun Tesla zonder de nieuwste hardware - voor oktober 2016 dus - kochten pech. 'Jammer genoeg zouden we daarvoor de hele auto moeten strippen en ruim driehonderd onderdelen moeten vervangen', schrijft Musk. 'Als we onze middelen in super complexe toevoegingen zouden stoppen, zal de snelheid van innovatie drastisch verminderen', klinkt het.

Alleen nieuwe auto's krijgen de updates

Auto's die na oktober gekocht zijn zullen 'iedere 12 tot 18 maanden' op die 'grote updates' rekenen. Die Tesla's zijn uitgerust met het HW2-pakket. Dit bevat meer camera's, sensoren en een snellere boordcomputer. Deze hardware zou er door middel van een software-update in de toekomst voor kunnen zorgen dat de auto volledig zelf kan rijden. Die functie wordt echter pas beschikbaar als Tesla genoeg data verzameld heeft en er zeker van is dat de auto dit aan kan.

Nu is die hardware al zeer ver. Vorige week maakte het Amerikaanse Ministerie van Verkeer bekend dat er met de 'Autopilot' van Tesla 40 procent minder ongelukken gebeuren. In november toonde het bedrijf met een video dat Autopilot nu al in tests grotendeels zelfstandig kan rijden.