Elon Musk: 'Volgende week meer zelfrijdende functies Tesla door software-update'

In oktober maakte Tesla bekend dat de auto's die vanaf dat moment verkocht werden uitgerust worden met verbeterde hardware. Met de toevoeging van camera's, sensors en computers ter waarde van 8.000 dollar hoopt het bedrijf in de toekomst wanneer de zelfrijdende software zover is met een update in een klap alle verkochte wagens zelfrijdend te maken. Dit was goed nieuws, al kleefde er één nadeel aan: de eigenaars kregen de bijbehorende software-update niet meteen meegeleverd.

Nu komt daar verandering in, want volgens Tesla-topman Elon Musk is de update die dit mogelijk maakt in de loop van volgende week beschikbaar.

Looks like we might be ready to rollout most of Autopilot functionality for HW2 towards the end of next week -- Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2016

Uit de tweets van Musk blijkt dat er zelfrijdende functies toegevoegd zullen worden, maar wordt nog niet duidelijk welke functies wel en niet in de update zitten. Eerder werd gezegd dat met de verbeterde hard- en software Autopilot zelf de snelheid aanpassen aan de verkeersomstandigheden, van rijbaan wisselen en parkeren.

Autopilot

Vooralsnog is Autopilot echt nog een assistent voor de chauffeur. In tegenstelling tot wat de naam van het systeem doet vermoeden is het geen automatische piloot en moet er achter het stuur altijd actief meegekeken worden. Wanneer de chauffeur de handen te lang van het stuur laat neemt de wagen dit waar, waarna na een bepaalde tijd de auto afremt en volledig tot stilstand komt als er niet ingegrepen wordt.