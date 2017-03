Elon Musks's Neuralink wil brein en software verbinden

Elektrische wagens, Mars koloniseren, een hyperloop bouwen, ...: het is duidelijk nog niet genoeg voor Elon Musk. Deze keer wil hij chips implanteren in de hersenen, via een nieuwe start-up, Neuralink. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. De ondernemer wil er op die manier voor zorgen dat mensen gelijke tred kunnen houden met de ontwikkelingen in artificiële intelligentie.

Musk liet het laatste halfjaar al enkele keren vallen dat hij geïnteresseerd was dergelijk project te ondersteunen. Enkele maanden geleden vertelde hij nog op een conferentie in Dubai dat "mensen moeten fuseren met machines omdat ze anders riskeren overbodig te worden in het tijdperk van artificiële intelligentie". Op een reactie in Twitter liet Musk ook al weten over zijn vooruitgang met de zogenaamde 'neural lace', een technologie die mensen zou moeten toelaten gedachten te uploaden en downloaden in computers.

@BelovedRevol Maybe next month -- Elon Musk (@elonmusk) 25 januari 2017

Volgens The Wall Street Journal zal Neuralink er aanvankelijk niet meteen op gericht zijn de menselijke hersenkracht te verbeteren. De technologie zal eerst gebruikt worden om medische condities zoals de Ziekte van Parkinson of epilepsie te verlichten. Dat zou Neuralink een startpunt met een solide wetenschappelijke basis moeten geven om hun langetermijndoelstelling te bereiken. Het zou ook een gemakkelijker pad zijn naar goedkeuring voor menselijk gebruik. Na verloop van tijd zouden de chips er dus wel voor moeten zorgen dat onze hersenkracht toeneemt en onze interactie met computers efficiënter maakt.

Net zoals bij vele van Musk's andere toekomstprojecten, zijn er echter nog grote obstakels te overwinnen. Chirurgische ingrepen in de hersenen blijven voorlopig nog zeer riskant. Bovendien hebben we nog steeds een zeer rudimentair begrip van hoe de neuronen in onze hersenen communiceren met elkaar of hoe we data over dit proces kunnen verzamelen. Ook over menselijke proeven en de ethische vraagstukken die dit soort technologieën met zich meebrengen zal ongetwijfeld nog hevig gediscussieerd worden.