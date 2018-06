Els De Clercq wordt general manager CoderDojo Belgium

Els De Clercq bekleedde eerder verschillende managementfuncties bij Proximus en Microsoft Belux. Ze richtte ook de vzw Netwerk Ondernemen op. Die ervaring in privé en non-profit neemt ze nu mee naar de CoderDojo Belgium. Daar zal ze een nieuw, uitgebreid team gaan leiden. Coderdojo Belgium kende het laatste jaar namelijk een sterke groei. Als nieuwe general manager wil De Clercq op dat elan verdergaan en de organisatie laten uitgroeien tot een vaste waarde binnen de digitale jeugdwerking. "Het streefdoel is om op termijn in elke Belgische gemeente aanwezig te zijn", verklaart ze in een persmededeling. "Zeker in Wallonië is er nog veel groeipotentieel."

CoderDojo Belgium organiseert gratis computerclubs voor kinderen en jongeren, met de hulp van vrijwilligers. De Belgische afdeling, een onderdeel van een wereldwijde beweging, werd in 2013 uit de grond gestampt door Martine Tempels, hoofd van Telenet Business. De vzw groeide snel in Vlaanderen, en eind 2017 zette ook Muriel De Lathouwer, CEO van EVS en Data News ICT Woman of the Year, haar schouders onder het project, met het uitdrukkelijke doel om het ook in Wallonië te laten groeien.