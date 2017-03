Els Demeester krijgt internationale functie bij Tech Data

Tech Data kondigde in september 2016 aan dat het Technology Solutions, een onderdeel van Avnet, overneemt voor 2,6 miljard dollar. Die overname is nu klaar en daarbij wordt de Belgische Els Demeester corporate vicepresident integration. Zij zal instaan voor de integratie en transformatie van het gecombineerde bedrijfsmodel van Tech Data en Technology Solutions.

Demeester was sinds 2001 verantwoordelijk voor de activiteiten van Tech Data in de Benelux. In 1989 richtte ze mee de Belgische vestiging van het Duitse Computer 2000 op, dat elf jaar later werd overgenomen door Tech Data. Naast de Benelux was ze tussen 2007 en 2012 ook verantwoordelijk voor Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië. Dat laatste jaar werd ze overigens door Data News genomineerd als ICT Personality of the Year.

De promotie van Demeester betekent ook dat er een nieuwe Beneluxverantwoordelijk is. Dat wordt Miriam Murphy. Zij werkte 26 jaar lang voor Technology Solutions en leidde er recent de activiteiten voor Noords-Europa (UK, Ierland en de Benelux).