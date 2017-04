Emmanuel Macron doelwit van zelfde hackers als Clinton

Volgens Trend Micro hebben leden van de hackingroep bekend als 'Fancy Bear' of 'ATP28' verschillende domeinnamen geregistreerd die sterk lijken op 'En Marche', de officiële naam van Macrons partij. Deze domeinnamen werden gecreëerd door de hackers om via e-mail valse links door te sturen naar medewerkers van Macron. Een van de gebruikte valse domeinnamen was 'onedrive-en-marche.fr'. Indien slachtoffers hier hun logingegevens hier invoerden, gingen de hackers ermee aan de haal.

De professionaliteit waarmee de valse websites gemaakt werden, alsook het gebruik van phishingaanvallen om vertrouwelijke gegevens te ontfutselen doen sterk denken aan de modus operandi van 'Fancy Bear'. Dezelfde methode werd ook gebruikt om de e-mail van onder andere John Podesta te hacken, de voorzitter van Hillary Clintons campagne. 'Fancy Bear' wordt ervan verdacht deel uit te maken van een Russiche inlichtingeneenheid.

De digitale campagnemanager van Macron heeft aan The Wall Street Journal bevestigd dat er recent phishingaanvallen uitgevoerd werden. Er zijn echter maatregelen genomen om mails met valse links te blokkeren. Macron wijst al weken met een beschuldigende vinger naar Rusland voor de pogingen tot hacking. Het is echter de eerste keer dat hier bewijs van gevonden is. Het is allicht geen toeval dat Macron het doelwit is van Russiche inlichtingendiensten. Macron is pro-EU en pro-euro, terwijl de extreem-rechtse presidentskandidate Marine Le Pen meer pro-Russiche standpunten inneemt en de Europese Unie wil verlaten.

Eerder kwam ook al aan het licht dat een op vier tweets in verband met de Franse verkiezingen 'fake news' was, hoogstwaarschijnlijk aangestuurd vanuit Rusland. Het is niet de eerste keer dat Moskou verdacht wordt van het proberen beïnvloeden van Westerse verkiezingen. Ook in landen zoals Nederland, de VS en Duitsland zijn er vermoedelijk pogingen ondernomen door Rusland om de verkiezingen naar hun hand te zetten. Het Kremlin heeft de beschuldigingen steeds ontkend.