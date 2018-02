Energiemonitor Smappee (een klein beetje) slimmer door integratie met Nest

De Smappee-energiemonitor werkt vanaf nu samen met de Nest Protect en de Learning Thermostat. Het Belgische bedrijf ziet de samenwerking als een logische stap naar haar doel om een zo compleet mogelijke energie-oplossing te kunnen bieden.

De Smappee energiemonitor maakt een onderscheid tussen alle elektronische apparaten in de huiskamer, waardoor je als gebruiker de verborgen energievreters kan ontdekken. Vorig jaar lanceerde het bedrijf ook de Smappee Plus waarmee je je verbruik in real-time en van op afstand kan beheren.

Temperatuur bepalen

"Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe toepassingen waarmee we ons ecosysteem kunnen uitbreiden, en de samenwerking met Nest maakt deel uit van die visie", aldus Pieter Werbrouck, Product Manager bij Smappee. "Vanuit de Smappee-app kan je vanaf nu de huidige temperatuur in je huis zien, en je kan ook je gewenste temperatuur instellen."

De integratie tussen de twee platformen is dus wel beperkt tot het kunnen zien en aanpassen van de temperatuur in de applicatie van de energiemonitor. "We kunnen omwille van pricacy-redenen geen gebruik maken van alle gebruikersdata van Nest", bevestigde Werbrouck ons. Smappee heeft het recht om gedurende twee weken de data van Nest-gebruikers te bekijken. Daarom kan de energiemonitor dus met Nest geen uitgebreidere overzichten geven van je verwarmingsgegevens op langere termijn.

Oplaadpalen

Met de Nest Protect-rookmelder zijn er meer mogelijkheden. "Als de Nest Protect rook detecteert, gaat Smappee je gasverbruik nagaan. Zo kom je als gebruiker dankzij de smartphone-app te weten of de situatie al dan niet zorgwekkend is", verklaarde Werbrouck.

Binnenkort wil Smappee haar product ook compatibel maken met oplaadpalen. "We willen Smappee-gebruikers inzage geven in het energieverbruik van de oplaadpalen van elektrische wagens. Maar als je thuis bijvoorbeeld zonnepanelen hebt, kan je dankzij onze energiemonitor er ook voor kiezen om je energieoverschotten meteen te gebruiken voor het opladen van je autobatterij."