Engie is klaar met uitrol Sigfox-netwerk

Engie begon in juni 2015 al met de uitrol van een Low Power Wide Area Network (LPWAN) op basis van de technologie van Sigfox. Het kreeg daarbij onder meer de hulp van Telenet, waar het gebruik maakt van diens infrastructuur. Engie-dochter Cofely-Fabricom stond aanvankelijk in voor de uitrol, die werd in de laatste maand van de uitrol vervangen door Zites.

Het netwerk van Engie, dat het netwerk uitbaat via zijn dochter Engie M2M, is bedoeld voor het internet of things. Engie zelf denkt onder meer aan slimme water- of energiemeters of track & trace oplossingen. De voornaamste concurrent van Engie, is het LoRa-netwerk van Proximus. Dat een gelijkaardige service aanbiedt.

Het grote voordeel ten opzichte van de klassieke mobiele netwerken is dat het energieverbruik om data te verzenden veel lager ligt dan bij toestellen met een simkaart. Dat maakt dat toestellen soms tot tien jaar data kunnen verzenden zonder dat er een batterij moet worden vervangen. Daar tegenover staat wel dat 'zware' data-toepassingen, zoals het verzenden van foto's, niet mogelijk is.

Engie ontwikkelde ook zelf onder meer TankU, een toepassing, specifiek Engie Cofely samen met Engie Lab en Engie Electrabel. Die laat toe om de inhoud van stookoliereservoirs te meten zonder dat er iemand ter plaatse moet gaan. Daarbij worden de meters uitgerust met een Sigfox netwerkkaart die de gegevens draadloos doorstuurt.