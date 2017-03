Epson toont zijn mini-papierrecyclage (en een supersnelle kantoorprinter)

De printermarkt is al een tijdje aan het krimpen en voor de grote producenten is het uitkijken naar nieuwe inkomstenbronnen. Waar concurrenten als Ricoh en Kyocera zich op bijvoorbeeld document management storten, gooit Epson het over een hele andere boeg: ecologie. Epson heeft zich voorgenomen om doorheen de life cycle van zijn producten, de uitstoot van koolstof met 90 procent te verminderen.

Recyclage on premise

Epson's belangrijkste nieuwigheid op Cebit is alvast PaperLab. Daarmee zet een bedrijf een klein (nuja) papierrecyclagefabriekje in zijn kelder. Het toestel werkt als een soort papierversnipperaar, waar u oude geprinte documenten invoert. Die worden vervolgens gereduceerd tot vezels. De PaperLab plakt die dan weer aan elkaar om er nieuwe vellen papier van te maken. "We kijken op een andere manier naar de paperless office," zegt Minoru Usui, global president van Epson op een persconferentie op Cebit: "Mensen hebben wel graag papier maar willen ook het milieu sparen. Daarom hebben we 's werelds eerste papierrecyclage met een 'droog' process ontwikkeld."

Epson, laat het duidelijk zijn, gelooft nog in papier, zoals we wel een beetje verwachten van een fabrikant gekend om zijn printers. "We gaan altijd papier blijven nodig hebben," zegt ook Dan Wogan van Epson, "Met dit toestel bespaar je op CO2, omdat je niet eerst je papier naar de recyclagecentrale moet voeren, om dan weer pakken papier terug in te kopen." Al moeten we er bij vertellen dat je nog niet helemaal van de papierleverancier vanaf bent.

"Met PaperLab kan je, afhankelijk van de kwaliteit van het origineel, je papier twee tot drie keer recycleren," zegt Jun Morofushi van Epson. Dat kan je verlengen door er af en toe 'vers' papier bij te voegen, zodat het uiteindelijke product nog de juiste vastheid heeft. "Uiteindelijk hou je zo'n 80 procent van je originele volume over aan gerecycleerd papier," aldus Morofushi. Wat wegvalt is onder meer de inkt die op de documenten zat. Die heeft een ander gewicht dan het papier, en wordt er door een centrifugaal proces uitgefilterd. Volgens Morofushi komt dat alles op een boodschappenzakje aan afval om de paar dagen te staan.

Belangrijkste voordeel van de machine is de ecologische voetafdruk, al gaat voor heel wat bedrijven ook de verbeterde security een mogelijke factor zijn. "Dit is geen papierversnipperaar," verduidelijkt Dan Wogan, "Als je papier versnippert, kan je daar in principe, met genoeg tijd en genoeg plakband, nog tekst uit afleiden." Uit de verwerkte vezels van PaperLab alvast niet. Wat er van de documenten overblijft is een soort wol. Daar valt geen letter meer van te lezen.

Het toestel is trouwens best indrukwekkend. Als je het opzet en papier invoert, begint het na drie minuten zijn eerste nieuwe blad aan te maken. Het ding maakt tot 720 pagina's per uur, en laat ook toe om kleuren toe te voegen, of bladen van verschillende diktes te maken. Die roze businesskaartjes kunnen dus aangemaakt worden met ter plaatse gerecycleerd papier.

De PaperLab is in Japan al beschikbaar en zou tegen de herfst van 2018 ook naar ons land komen.

Inkjets voor de toekomst

Epson's tweede grote aankondiging draait om de WorkForce Pro WF-C869RDTWF. Een kantoorprinter voor grotere bedrijven, die tot honderd pagina's per minuut kan printen, ook in kleur, en dubbelzijdig als het moet. Om dat klaar te krijgen heeft het toestel een erg grote printkop die tot 890 miljoen puntjes per seconde kan spuiten.

Doel van het toestel is om kosten te besparen door onder meer het logistieke werk te verminderen. Zo gebruiken de toestellen geen traditionele cartridges maar 'RIPS', ofte 'replaceable ink packs'. Dat zijn cartridges ter grootte van een zak M&M's, waarmee je ononderbroken 84.000 pagina's kan printen. Op die manier zou er een pak minder onderhoud nodig zijn. Daar komt bij dat de toestellen een lage uitstoot en laag energieverbruik zouden hebben. Want uiteraard hangt ook hier een ecologisch label aan. Voor Epson is de inkjet namelijk een ecologisch alternatief voor de laserjet printer. "Onze printer zet bijna een miljard inkpuntjes per seconde, zonder contact, zonder hitte, zonder druk. Daarom gebruikt die een fractie van de energie die een lasertoestel nodig heeft," aldus Rob Clark, senior vice president Epson EMEAR.

Het nieuwe toestel komt naar België als onderdeel van een groter managed print services bundel, met een driejarig contract. Daarbij betaalt u als gebruiker een vast maandelijks bedrag, en de leverancier voorziet vervolgens papier, inkt, toestellen en eventuele vervangstukken. De bundels bestaan al een tijdje in Nederland, en daar kunnen gebruikers de 'Print-as-a-Service' printbundels aangaan met een prijs van € 39 tot zo'n € 209 per maand. Met die laatste kan u onbeperkt printen. In april zouden de bundels ook in België beschikbaar moeten worden.