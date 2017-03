Eric Van Bael verlaat HPE

Van Bael werkte jarenlang voor EDS waar hij Belgisch managing director was tot de overname door HP. Zo kwam hij aan het hoofd van HP België en Luxemburg dat hij tegen 2014 inruilde voor de positie van vice president commercial & public sector EMEA. In mei 2016 werd hij uiteindelijk vice president worldwide software services delivery bij HPE, de zakelijke afsplitsing van het oude Hewlett-Packard.

Maar na dertig jaar bij de technologiegroep stopt het avontuur voor Van Bael. HP Enterprise verkocht dit najaar zijn softwareafdeling aan het Britse Micro Focus voor 8,8 miljard dollar. Daarop nam Van Bael afscheid van zijn werkgever en gaat hij voortaan door als zelfstandig consultant voor management en advies.

Stilzitten hoort alvast niet tot het plan. De ex-HP topman start begint in april bij een Belgisch bedrijf. Bij welk bedrijf en in welke functie dat is, blijft voorlopig nog een goedbewaard geheim.