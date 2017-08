'Ericsson wil 25.000 banen schrappen'

Ericsson telt momenteel 109.000 werknemers wereldwijd. Volgens de krant, die zich baseert op anonieme bronnen binnen het bedrijf, zal er gesneden worden in algemene kosten en service delivery. Research & development zou grotendeels gespaard blijven in de ontslagronde.

Dat er ontslagen komen is niet geheel onverwacht. Ericsson zei in juli al dat het zijn operationele marge van zes procent wil verdubbelen en dat het jaarlijks tien miljard Zweedse kronen (iets meer dan een miljard euro) aan kosten wil besparen tegen midden volgend jaar.

België

Ericsson heeft ook een vestiging in Zaventem. Volgens het meest recente jaarverslag (2016) werken daar 270 voltijdse werkkrachten en haalde het bedrijf afgelopen boekjaar een omzet van 99 miljoen euro. Maar voorlopig is het niet duidelijk waar en wanneer de ontslagen zullen komen. Ericsson zelf zegt volgens Reuters dat het nog niet heeft bekendgemaakt welke maatregelen er precies worden genomen of welke landen al dan niet kunnen getroffen worden.