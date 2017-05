ESA-Marslander crashte door softwarefout

De Schiaparellimodule diende om de technieken van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA te testen die nodig zijn voor een geslaagde landing op Mars. Volgens de wetenschappers geraakte de Marslander in de problemen door onverwacht snelle rotatiebewegingen. Die snelle rotatiebewegingen zorgden ervoor dat een instrument dat de rotatiesnelheid in het oog moet houden "verzadigd" raakte. Doordat de input bij de 'Inertial Measurement Unit' hoger was dan geprogrammeerd, werd ook de hoogte waarop de lander zich toen bevond verkeerd berekend. Op een bepaald moment dacht de computer zelfs dat het ruimtetuig zich onder het Marsoppervlak bevond, terwijl het in realiteit nog steeds 3,7 km hoog was. De parachute en het hitteschild werden door de misrekening te vroeg gelost. Bovendien gingen de stuwmotoren slechts gedurende drie seconden afgevuurd in plaats van dertig.

De Schiaparelli-Marslander crashte uiteindelijk in het rode zand aan een snelheid van 540 km/u op 19 oktober vorig jaar. De lessen uit de mislukte landing zullen meegenomen worden naar de volgende missie van het Europese ruimtevaartagentschap, ExoMars 2020. Die missie zal een rover naar Mars sturen om naar tekens van leven te zoeken. Dankzij Schiaparelli zullen tekortkomingen nu verholpen worden die anders misschien over het hoofd gezien waren. Het volledige rapport kan je hier downloaden.