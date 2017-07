ESAS plaatst 100.000 slimme elektriciteitsmeters in Luxemburg

Creos, de voornaamste beheerder van het gas en stroomnetwerk in Luxemburg vervangt in de komende jaren in totaal 250.000 stroommeters door zogenaamde smart meters. 100.000 daarvan zullen in de komende twee jaar worden geïnstalleerd door ESAS, dat twintig medewerkers voltijd inschakelt voor de opdracht.

ESAS wordt naar eigen zeggen gekozen omdat het een efficiënte uitrol kan garanderen met online afspraken voor de klant en een optimale planning door bij zo'n afspraak ook nabijgelegen locaties in te plannen. Dat weegt op de reistijd en installatiekost.

Ook voor de 250.000 oude meters is er een plan. Zo zegt Creos dat het 120.000 oude meters zo goed mogelijk zal recycleren. De 130.000 overige exemplaren worden aangepast en nadien herbruikt in het buitenland.

Het Wilrijkse ict-bedrijf telt een duizendtal medewerkers en is in België vooral bekend als ondernaannemer voor de tv- en internetinstallaties van Telenet en de glasvezeluitrol van Proximus. Maar het verlegt de laatste tijd zijn focus naar IoT-dienstverlening, zoals het plaatsen van slimme meters. Eind vorig jaar haalde het bedrijf nog extra kapitaal op met oog op buitenlandse overnames.