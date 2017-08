ESAS zet overnamejacht verder

TSB bestaat sinds 2001 en haalde in 2016 een omzet van 15 miljoen euro. Door de overname breidt ESAS zijn geografische vertegenwoordiging uit. TSB focust onder meer op smart building management met onder meer IoT infrastructuur, dat ligt in het verlengde van wat ESAS doet. De activiteiten en het aantal vestigingen blijven grotendeels ongewijzigd.

Roel Konings, ceo van TSB wordt door de overname country manager voor de Belux. Operationeel directeur Patrick Block wordt als program manager verantwoordelijk voor de integratie van deze en toekomstige overnames. De rest van het management blijft op post. Robert Decant, ceo van ESAS, blijft de volledige groep overzien.

Esas mikt al enkele jaren op uitbreiding. In 2013 nam het ISS Office Support Services over, begin 2016 was het de beurt aan Simac 3Services (S3S) en eind vorig jaar haalde het bedrijf groeikapitaal op om nog verder uit te breiden. Intussen breidde het bedrijf ook zijn focus uit van klassieke IT-installateur, onder meer voor Proximus en Telenet, naar een installateur van IoT en smart home-apparatuur.