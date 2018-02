ESET maakt security software voor je tv

De security software, die ESET Smart TV Security heet, is als app in de Android Play Store te koop en werkt op Android televisies, zoals de Sony Bravia en modellen van Phillips of Sharp.

De app moet onder meer scannen op malware die je tv gebruikt om cryptogeld te minen, of die bijvoorbeeld foto's van je huiskamer maakt. Slimme 'dingen', zoals televisies zitten vaak in het wifi-netwerk van je huis, maar hebben minder beveiliging. Daarom vormen ze ook een doelwit voor cybercriminelen om in een netwerkje te geraken en van daaruit bijvoorbeeld ook in je computer binnen te breken.

"We hebben de vraag onder meer van Sony gekregen", legt Ranson Burkette van ESET ons uit, "omdat ze zo'n zes miljoen van die toestellen wereldwijd geleverd hebben, en je merkt dat er daar toch 'interessante' bewegingen gebeuren." Verwacht wordt dat er tegen 2020 dertig miljoen slimme televisies in huiskamers zullen staan. Dat zijn een hoop toestellen om aan je botnet toe te voegen.

De app is gratis te downloaden, en biedt in-app aankopen aan.