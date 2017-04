Esports wordt Olympische discipline op Asian Games

Esports is het professioneel spelen van games als Starcraft, Call of Duty of Dota 2, voor publiek. De discipline wordt nu toegevoegd aan het officiële programma van de Asian Games in China in 2022. Daarmee kunnen professionele gamers voor de eerste keer met een olympische medaille naar huis gaan. Als proevertje krijgen esports volgend jaar hun debuut als demonstratiesport in de Asian Games in Indonesië. Welke games er gespeeld zullen worden, is nog niet bekend.

Voor de games gaat het Comité samenwerken met Alisports, een tak van online koopplatform Alibaba, dat al stevig geïnvesteerd heeft in internationale esportstoernooien. Het spelen van (vooral) strategische teamgames wordt al langer gepromoot als kijksport en is vooral in landen als Zuid-Korea populair. De laatste jaren komt het echter ook in de rest van de wereld op. Het populaire teamspel League of Legends, bijvoorbeeld, kon 396 miljoen gecumuleerde 'views' opschrijven voor zijn wereldkampioenschap vorig jaar. Volgens PriceWaterhouseCoopers is de esports-markt nu 450 miljoen dollar waard, en zou ze tot een miljard kunnen opklimmen tegen 2019.