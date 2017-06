Essec trekt HostYou aan boord

Essec bestaat al sinds 1977 en is met zijn communicatietoepassingen onder meer actief in de zorgsector. Daarnaast baat het ook twaalf vestigingen uit. HostYou, opgericht door Luc Van Esch in 2001, focust zich onder meer op hosting, clouddiensten, back-up en security.

Na de overname blijven ook de vier medewerkers van YouHost aan boord. Hoeveel Essec betaalt voor de overname is niet gekend. De bedoeling is om de platformen van het hostingbedrijf uit te breiden naar digital signage, waar Essec door een participatie in Mediawave, sinds vorige maand, sterker op wil inzetten. Daarnaast mikken beide bedrijven op synergie in zowel Linux- als Windows-hosting.