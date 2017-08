Estland denkt aan eigen cryptomunt

De hype rond virtuele munten, zoals bitcoin, blijft maar doorgaan. Kaspar Korjus, die voor het E-residency team werkt aan de Estse overheid, laat in een post op Medium een ballonnetje op over het idee om geld binnen te halen via een token genaamd 'estcoins'.

Het Noord-Europese Estland is al een van de meer vooruitstrevende landen op het gebied van digitale dienstverlening. Het land, officieel 1,3 miljoen burgers, heeft al een 'digitaal burgerschap', een online identiteit waarmee je allerlei overheidsdiensten kunt afnemen. Dat digitale burgerschap staat ook open voor mensen die niet fysiek in het land wonen en laat bijvoorbeeld buitenlandse entrepreneurs toe om zonder veel rompslomp een EU-zaak in het land te starten.

Nu komt dus het idee om ook een eigen ICO of 'initial coin offering' op poten te zetten. Dat zou een kapitaalsronde voor het land zijn, waarbij investeerders een token of 'estcoin' krijgen. Die zouden gebruikt kunnen worden als betaalmiddel, zoals bijvoorbeeld ook bij bitcoins en anderen het geval is. Onder meer een van de oprichters van de cryptocurrency Ethereum adviseert in het project. Het opgehaalde geld zou gebruikt worden om te investeren in technologieën voor de publieke sector. Of de eerste 'overheids-ICO' er ook komt, is nog de vraag, maar met de steeds stijgende koersen van de verschillende cryptocurrencies in het achterhoofd, kan je het Korjus moeilijk verwijten om iets dergelijks te proberen.