Ethereum doorbreekt grens van duizend dollar

In de voetsporen van het succes van bitcoin vorig jaar, winnen dit jaar andere munten aan populariteit. In het bijzonder ripple en ethereum zijn 2018 goed ingezet. Alle cryptomunten samen zijn nu al meer dan 750 miljard dollar waard, blijkt uit data van CoinMarketCap.

In tegenstelling tot de technologie achter bitcoin, die speciaal ontworpen is om bitcoin-transacties te verwerken, zit achter ethereum een veel flexibelere infrastructuur. De ethereum-blockchain is bijvoorbeeld prima geschikt voor smart contracts: programma's om transacties of andere acties automatisch uit te voeren als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Op de publieke ethereum-blockchain worden dan ook tal van toepassingen gebouwd. Steeds meer start-ups geven daarbij hun eigen digitale 'token' uit in Initial Coin Offerings (ICO's). Vaak worden zij dan door de investeerders betaald in ether.

Begin 2017 was één ether nog minder dan 10 dollar waard, waarna ze gestaag begon te stijgen. In het najaar geraakte de vraag naar de cryptomunt in een stroomversnelling en zag ze haar waarde stijgen tot bijna 880 dollar. Nu doorbreekt de ether voor het eerst in haar geschiedenis het plafond van de duizend dollar.