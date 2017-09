EU-landen willen einde maken aan belastingconstructies internetgiganten

Dit meldt Financial Times, dat een conceptversie van het voorstel van de Franse minister van Financiën heeft ingezien. Het voorstel is bedoeld om belastingconstructies van internetgiganten in de wielen te rijden. Dankzij deze constructies betalen internetgiganten belasting in een EU-land met een laag belastingtarief over omzet die zij in andere EU-lidstaten hebben gerealiseerd.

Het wetsvoorstel, dat eerder al werd gesuggereerd door de Franse minister van Financiën wordt naar verluidt op 15 september op een bijeenkomst in de Estse hoofdstad Tallinn voorgelegd aan de ministers van Financiën van alle EU-lidstaten. Om tot een wetswijziging te komen moeten alle EU-landen met het voorstel instemmen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.