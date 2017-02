EU neemt 'laatste horde' om roamingtarieven te verlagen

Het gaat om de prijzen die operatoren elkaar mogen aanrekenen. Bijvoorbeeld wat Deutsche Telekom aan Proximus mag aanrekenen als een Proximusklant in Berlijn op hun netwerk mobiel surft of belt.

Dit zijn de groothandelstarieven

Daarbij kost data nog 7,7 euro per gigabyte vanaf 15 juni, wat tegen 2022 zakt naar 2,5 euro. Voor telefonie zakt de prijs deze zomer van 5 eurocent naar 3,2 eurocent. Voor sms is dat voortaan nog 1 cent, komende van 2 cent. De prijsplafonds worden elke twee jaar herbekeken en bijgestuurd wanneer nodig.

Die prijszetting is volgens Reuters een van de laatste horden om roaming in Europa af te schaffen. Maar dat is relatief. Zo moet ze nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten.

Niet te duur, maar ook niet gratis

Een evenwicht voor de wholesaleprijzen vinden is geen makkelijke opdracht. Zo liggen de prijzen voor een nationaal abonnement in sommige landen veel lager en willen die spelers liever niet te veel betalen voor het dataverbruik van hun klanten op een buitenlands netwerk. Tegelijk willen operatoren in populaire vakantielanden niet dat miljoenen toeristen hun netwerk gebruiken, zonder dat zij of hun operator daarvoor een redelijke vergoeding betaalt.

15 juni

De afgelopen jaren zijn de prijzen voor roaming systematisch gedaald. Als alles goed gaat dan verdwijnen ze tegen 15 juni 2017 definitief. Al zal het afhangen van de operator of dat verbruik dan gewoon meetelt in je abonnement, of dat je dan aan een nationaal tarief verbruikt.

De afschaffing van de roamingtarieven is voor consumenten een van de meest zichtbare acties die Europa onderneemt. Maar ze gaat ook gepaard met de gekende Europese traagheid, zo bestaan de plannen al ruim tien jaar en was het aanvankelijk al de bedoeling om ze tegen 2015 af te schaffen. Maar sommige lidstaten bleven consequent weigeren onder druk van hun lokale operatoren die inkomstenverlies vreesden.