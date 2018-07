EU pompt 1,8 miljoen in Leuvens dronebedrijf

Sitemark krijgt het geld als onderdeel van het Horizon 2020 programma van de EU. Dat deelt in totaal 80 miljard euro uit tussen 2014 en 2020. In de huidige ronde werden 1658 aanvragen ingediend en 63 ook effectief toegekend. Het Leuvense Sitemark is daarbij het enige Belgische bedrijf.

Het extra kapitaal wordt ingezet om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de inspectie van verticale structuren. Sitemark is actief in mijnbouw, constructie en energie waar het met drones inspecties uitvoert. De missie van het bedrijf is om dergelijke inspecties te vereenvoudigen, zodat ze ook kunnen worden geschaald.

Naast productontwikkeling wil het bedrijf nu ook zorgen voor een lokale aanwezigheid in India, Japan, Australië en de VS. Tegelijk wil het 8-10 extra mensen aannemen in Europa.

Sitemark bestaat sinds 2016 en werd opgericht door Stanislav van der Vaeren, Maxime Bossens en Vishal Punamiya, die ook CEO van het bedrijf is. Begin juni kon het bedrijf ook al één miljoen euro ophalen bij Chrona Impact Investment.