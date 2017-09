EU trekt 120 miljoen uit voor gratis wifi-hotspots

Eerder bereikten De Europese Commissie, de Raad van Europa en het Europees Parlement al een politiek akkoord over de financiering van het project. Bedoeling is om in 6.000 tot 8.000 gemeenten in de Europese lidstaten publieke hotspots te installeren, op pleinen, in parken, bibliotheken, ziekenhuizen en andere openbare plaatsen. Per aanvrager is vanaf volgend jaar eenmalig 20.000 euro beschikbaar. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Voorwaarde voor gemeenten om financiële steun te krijgen is wel dat ze de hotspots op zijn minst drie jaar in de lucht houden.

Het project haalde het met een ruime meerderheid van 582 tegen 98. Carlos Zorrinho, Europarlementslid voor de sociaaldemocratische fractie, stemde voor. Volgens de Portugees verzekert het initiatief dat iedere Europeaan, onafhankelijk van waar hij woont of hoeveel hij verdient, toegang krijgt tot snel internet. Anneleen Van Bossuyt, Europarlementslid voor N-VA, stemde tegen. Volgens haar is het project geldverspilling, waarmee burgers worden 'omgekocht'. 'Bovendien kunnen steden die al investeren in hotspots geen aanvraag doen, waardoor ondernemende steden worden afgestraft', luidt haar kritiek, die ze eerder al ventileerde in een opiniestuk voor Data News.