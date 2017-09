EU wil dat internetbedrijven meer doen tegen illegale content

In de richtlijnen staat beschreven wat de bedrijven volgens de EU moeten doen om illegale content sneller en adequater te verwijderen.

Dit blijkt uit een conceptversie van de nieuwe EU-richtlijnen, die is ingezien door Reuters. De richtlijnen zijn niet bindend en dan ook uitsluitend bedoeld om internetbedrijven te stimuleren actiever om te gaan met illegale content die wordt verspreid. Het gaat hierbij onder meer om content die inbreuk maakt op auteursrechten, maar ook om content waarin terrorisme wordt aangemoedigd.

Voorrang aan autoriteiten

In de richtlijnen stelt de EU dat internetbedrijven op dit vlak 'significant meer maatregelen' zouden moeten treffen. Zo zouden de bedrijven meldingen van autoriteiten over dergelijke content voorrang moeten geven en kunnen samenwerken met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opsporen van illegale online content.

Ook bevatten de richtlijnen maatregelen die moeten voorkomen dat bedrijven op excessieve wijze content verwijderen. Zo raadt de EU aan gebruikers de mogelijkheid te bieden protest aan te tekenen tegen het verwijderen van hun content.

De bedrijven zijn op dit moment volgens Europese wetgeving niet verantwoordelijk voor content die op hun websites worden geplaatst, wat betekent dat zij deze content niet actief hoeven te monitoren. Wel worden de bedrijven steeds verder onder druk gezet dit toch te doen. Verschillende internetbedrijven hebben eerder al aangegeven meer te zullen doen in de strijd tegen illegale content. Zo beloven zij berichten waarin haat wordt gezaaid binnen 24 uur te verwijderen en een wereldwijde werkgroep te vormen om hun krachten te bundelen om content waarin terrorisme wordt aangemoedigd te verwijderen.

Niet bindend

De richtlijnen van de Europese Unie worden naar verwachting eind september gepubliceerd en zijn niet bindend. Indien internetbedrijven in het voorjaar van 2018 echter onvoldoende voortgang hebben geboekt met de aanpak van illegale content, wordt strengere wetgeving op dit gebied niet uitgesloten.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.