EU wil dat lidstaten werk maken van nationale wetgeving GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal beter bekend als de GDPR is wetgeving die bedrijven en andere instellingen verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens zij verzamelen, hoe deze worden gebruikt en op welke wijze de gegevens worden beschermd.

Bedrijven die niet aan de regelgeving voldoen kunnen boetes opgelegd krijgen die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf. De naleving van de wet wordt gecontroleerd door nationale privacytoezichthouders. In België is deze taak toebedeeld aan de Privacycommissie, die binnenkort door het leven gaat als de Gegevensbeschermingsautoriteit. De AVG is van toepassing op alle bedrijven die in de EU actief zijn, ook indien deze bedrijven buiten Europa zijn gevestigd.

Alleen Oostenrijk en Duitsland klaar

De Europese Commissie wijst erop dat de invoering van de GDPR nog slechts 100 dagen weg is. Desondanks hebben slechts twee EU-lidstaten de benodigde relevante nationale wetgeving ingevoerd die nodig is voor de Europese wet. Volgens NU.nl gaat het om Oostenrijk en Duitsland.

De commissie roept EU-lidstaten dan ook op de invoering van nationale wetgeving te versnellen en zeker te stellen dat deze maatregelen in lijn zijn met de GDPR. Daarnaast roept de Europese Commissie lidstaten op toezichthouders te voorzien van de noodzakelijke financiële middelen en het personeel dat nodig is om de onafhankelijkheid en efficiëntie van de toezichthouders te garanderen.

Richtlijnen

De commissie publiceert een reeks richtlijnen die EU-lidstaten, nationale privacytoezichthouders en de Europese Commissie meer duidelijkheid geven over wat zij nog moeten doen voordat de GDPR in werking treedt. "Onze digitale toekomst kan alleen worden gebouwd op basis van vertrouwen. Ieders privacy moet worden beschermd. De versterkte databeschermingsregels zullen op 25 mei realiteit worden. Dit is een grote stap voorwaarts en we zijn toegewijd dit voor iedereen een succes te maken", aldus Andrus Ansip, eurocommissaris voor Digitale Eengemaakte Markt.

Věra Jourová, eurocommissaris van Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid, voegt toe: "In de huidige wereld bepaalt de manier waarop wij met data omgaan in belangrijke mate onze economische toekomst en persoonlijke veiligheid. We hebben moderne wetgeving nodig die inspeelt op nieuwe risico's, dus we roepen Europese overheden, autoriteiten en bedrijven op de resterende tijd efficiënt te gebruiken en hun verantwoordelijkheid te nemen in de voorbereidingen voor de grote dag."

In de volgende editie van Data News op 2 februari brengen we een uitgebreid dossier en enquête rond de invoering van GDPR in België.