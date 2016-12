EU wil dat WhatsApp en Skype de telecomregels volgen

De EU wil de regels die nu gelden voor telecomoperatoren uitbreiden naar webbedrijven die mensen laten bellen en berichten sturen over het internet. Zogenaamde 'Over-The-Top' (OTT) diensten worden onder meer aangeboden door Microsofts Skype en Facebooks WhatsApp. Volgens een eerste versie van een wetsvoorstel, dat nieuwsagentschap Reuters kon inkijken, zouden zij zo onder meer garanties moeten leveren dat alle communicatie vertrouwelijk blijft. Ze zouden ook de uitdrukkelijke toestemming moeten krijgen van gebruikers om data te verwerken, een regel die gelijkloopt met wat er in de wet op bescherming van gegevens staat, die in 2018 in voege treedt.

Telecomoperatoren klagen al langer dat bedrijven zoals Google, Microsoft en Facebook aan minder strenge regels worden gehouden dan zij, en zijn dan ook vragende partij om die regels naar iedereen uit te breiden. Volgens het document is er op dit moment sprake van een ongelijk speelveld, omdat diensten die door de gebruikers als gelijkaardig worden gezien, niet dezelfde regels volgen.

Het voorstel stelt ook dat telecombedrijven die nu nog geen gebruikersgegevens kunnen verwerken om extra diensten te leveren en geld te verdienen, dat in de toekomst wel mogen, op voorwaarde dat ze de toestemming van hun gebruikers krijgen. Dat zou onder meer de 'cookie' pagina's op veel websites achterwege laten, die nu telkens om toestemming vragen.