EU wil politie toegang tot data van techbedrijven en cloud providers vereenvoudigen

Dit meldt Eurocommissaris Věra Jourová van Justitie aan persbureau Reuters. Jourová stelt dat het noodzakelijk is de toegang tot data van techbedrijven en cloud providers te vereenvoudigen gezien de recente terreuraanslagen en de toenemende dreiging in Europa. Jourová verwacht dat EU-ministers met het oog op deze dreiging meer begrip zullen hebben voor de maatregelen.

Drie voorstellen

In totaal wil Jourová drie voorstellen doen. Het eerste voorstel geeft autoriteiten uit een EU-land de mogelijkheid data op te vragen bij een techbedrijf of cloud provider dat is gevestigd in een ander EU-land, zonder dat de autoriteit van dit EU-land hierbij betrokken hoeft te zien.

Het tweede voorstel verplicht techbedrijven en cloud providers gehoor te geven aan dataverzoeken van opsporingsinstanties uit andere EU-lidstaten. Techbedrijven hebben over dit voorstel al hun zorgen uitgesproken en vrezen dat de privacy van klanten hierdoor onder druk zal komen te staan. Dit kan een barrière vormen voor het gebruik van cloud diensten.

Data rechtstreeks uit de cloud kopiëren

Het derde voorstel is het meest vergaande voorstel en geeft politiediensten toestemming data rechtstreeks uit de cloud te kopiëren. Deze maatregelen is volgens Jourová specifiek bedoeld voor situaties waarin niet duidelijk is in welk land een fysieke server staat. Wel geeft Jourová aan dat extra maatregelen zullen moeten worden genomen om de privacy van gebruikers te waarborgen.

Jourová hoopt eind 2017 of begin 2018 een definitief wetsvoorstel te kunnen indienen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.