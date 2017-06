EU zint op sancties na cyberaanval

Kwaadwillende aanvallen op computernetwerken in de Europese Unie moeten hard worden aangepakt. Staten mogen niet doelbewust toestaan dat hun grondgebied wordt gebruikt voor illegale ICT-operaties, staat in een verklaring die de 28 buitenlandministers maandag in Luxemburg goedkeurden. De EU-landen willen, indien nodig, economische sancties treffen.