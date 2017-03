Europa eist betere gebruiksvoorwaarden van Google, Twitter & Facebook

Wie sociale media gebruikt moet eerst akkoord gaan met complexe en onduidelijke gebruiksvoorwaarden. Die zorgen er voor dat de sociale netwerken zelf juridisch buiten schot blijven bij pakweg oplichting. De Europese Commissie zat daarom afgelopen week samen met Facebook, Twitter en Google+.

De uitnodiging, die volgde op een brief in november, was er om de voorstellen van de social media bedrijven zelf te horen. Die worden in de komende maand gefinaliseerd waarop de Commissie ze zal bekijken. Maar blijft beterschap uit, dan kan dat leiden tot sancties naar de bedrijven toe.

Hoe de voorwaarden exact zullen veranderen is dus nog onduidelijk, maar Europa heeft wel een verlanglijstje. Enerzijds gaat het om de relatie tussen het sociaal netwerk en de gebruiker. Zo wil de Commissie dat je bij een dispuut in je eigen land naar de rechtbank kan stappen, vandaag is dat in praktijk bijna altijd de rechtbank van Californië (waar Facebook & co hun hoofdzetel hebben). Ook mogen de bedrijven hun voorwaarden niet eenzijdig aanpassen zonder consumenten duidelijk te infomeren over de aanpassing met de keuze om de overeenkomst stop te zetten.

Anderzijds gaat het om verantwoordelijkheid van de netwerken bij oplichting met valse promoties waarbij bijvoorbeeld een telefoon aan 1 euro wordt beloofd, waar dit in praktijk een verborgen abonnementsdienst is. Maar ook het aanprijzen van namaakproducten of andere zwendels moet strenger worden aangepast door Facebook, Twitter en Google+.