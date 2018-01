Europa keurt overname NXP goed

Chipfabrikant Qualcomm bracht in oktober 2016 een bod uit van 47 miljard dollar (43 miljard euro) op NXP. Qualcomm is vooral bekend als fabrikant van smartphonechips. NXP staat onder meer sterk in het ontwikkelen van chips voor de auto-industrie, chipkaarten voor het openbaar vervoer en is een van de mede-uitvinders van de contactloze NFC-technologie.

De Europese Commissie begon in juni vorig jaar aan een onderzoek om de overname goed te keuren, waarna Qualcomm in oktober extra toegevingen deed rond de overname. Sinds afgelopen donderdag zijn die voorwaarden rond en staat er weinig in de weg om de overname af te ronden.

Die voorwaarden stellen onder meer dat andere bedrijven gedurende acht jaar onder dezelfde (of betere) voorwaarden licenties kunnen blijven afnemen van MIFARE. Dat is NXP's contactloze kaarttechnologie die als ticketing platform door een aantal transportbedrijven in Europa worden gebruikt.

Tegelijk moet er gedurende acht jaar interoperabiliteit zijn voor baseband chipsets (waarmee een telefoon verbinding maakt met het netwerk), en alle NFC en SE (Secure Element) technologie. Ook worden bepaalde patenten van NXP overgedragen naar Qualcomm, maar zullen die royalty-vrij zijn voor andere spelers.

Qualcomm is sindsdien zelf het doelwit geweest van een overnamepoging door Broadcom. Maar dat bod, van meer dan 100 miljard dollar, werd afgewezen.