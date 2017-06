Europa loopt volgens Ericsson achterop voor 5G

Netwerkgigant Ericsson heeft zijn onderzoekers een voorspelling laten opstellen over netwerkgebruik in de volgende vijf jaren. Volgens het rapport dat zij opstelden zal LTE (waar 4G bij hoort) in 2018 wereldwijd de dominante technologie worden. 4G wordt tegen dan geacht om GMS en 3G voor het eerst voorbij te steken.

Ericsson berekent dat er tegen het einde van 2019 zo'n 2,6 miljard LTE-abonnementen zullen zijn, tegenover 1,9 abonnementen voor GSM/Edge en 2,4 voor 3G-verbindingen. Tegen het einde van 2022 zou dat aantal nog omhoog gaan naar 5 miljard LTE-abonnementen voor de hele wereld. Belangrijke caveat hier is dat Ericsson SIM-kaarten telt als 'abonnementen'. Dat is dus niet per se hetzelfde als een 'gebruiker. Eenzelfde persoon kan meerdere SIM-kaarten hebben, legt Richard Möller, Senior Market Analyst,bij Ericsson uit. Volgens de cijfers van Ericsson zijn er vandaag 5,2 miljard mobiele datagebruikers, tegenover 7,6 miljard abonnementen.

Iedereen aan de mobiele data

Volgens het rapport krijgt een steeds groter deel van de wereldbevolking toegang tot het wereldwijde web. Belangrijkste groeilanden voor mobiele data zijn alvast China en India. In dat laatste land werd LTE nog maar vorig jaar gelanceerd. India heeft er 54 miljoen nieuwe mobiele datagebuikers bij in het eerste kwartaal van 2017, terwijl dat er in China 24 miljoen zijn.

Jaar-op-jaar is, voor het eerste kwartaal, de datatrafiek met 70 procent gestegen. Ook dat heeft veel te maken met de lancering van 4G in India, zegt Möller, en het feit dat nieuwe abonnees een paar maanden gratis mobiel gebruik bij hun nieuwe telefoon krijgen. "Dat heeft voor een stevige spike gezorgd in de gegevens wereldwijd," merkt Möller op.

In 2016 berekent Ericsson, lag het wereldwijde maandelijkse dataverbruik op 8,8 exabytes (=8,8 miljard gigabytes), tegen 2022 zou dat opklimmen tot 71 exabytes per maand.

Mobiele video

Dat mobiel dataverkeer zo snel groeit, heeft volgens Ericsson veel te maken met de populariteit van smartphones. Eind 2016 waren er 3,9 miljard smartphone-abonnementen wereldwijd, waarvan 90 procent voor 3G en 4G. Tegen 2022 verwacht Ericsson 6,8 miljard dat er smartphone-abonnementen zullen zijn, die bijna allemaal op mobiele broadband draaien.

Daarnaast zijn er ook de veranderende gewoonten van gebruikers, zegt Möller. "Mensen gebruiken sneller Instagram en Periscope. Ze gaan hun dagelijkse leven filmen." Ericsson gelooft dan ook dat dataverkeer voor mobiele video jaarlijks met zo'n 50 procent zal groeien, tot het bijna driekwart van het verbruikte verkeer inneemt. De meeste van die filmpjes worden trouwens bekeken op YouTube. De site is goed voor 40 tot 70 procent van het mobiele videoverkeer op alle onderzochte netwerken, ongeacht type toestel. Netflix, dat ondertussen bijna overal te krijgen valt, kan in bepaalde regio's tot 10 of 20 procent van het mobiele dataverkeer innemen. De onderzoekers zeggen er wel bij dat mensen op de baan (op mobiel data dus) vaker korte filmpjes kijken, terwijl langere series, zoals Netflix die aanbiedt, vaker thuis worden bekeken (en dus voornamelijk via wi-fi worden gestreamd).

Europa achterop voor 5G

Ericsson maakt meteen ook voorspellingen voor 5G, vermits commerciële uitrol van die technologie verwacht wordt tegen 2020. Volgens het rapport zou de technologie tegen 2022 zo'n 15 procent van de wereldbevolking kunnen bereiken. De bevolking die in de steden woont, weliswaar.

Opvallend in het rapport is dat Ericsson verwacht dat de Asia-Pacific regio (waar ook Australië wordt bijgerekend) sneller 5G zal adopteren dan Europa. Het vermeldt daarbij dat er meer tests en roll-outs gepland worden in die regio dan in Europa. Noord-Amerika zal volgens het rapport trouwens de eerste regio zijn waar 5G massaal uitgerold en gebruikt wordt. Verwachtingen gaan tot 25 procent van de gebruikers die 5G-abonnementen hebben. In Europa zou tegen 2022 minder dan vijf procent van de gebruikers al een 5G-abonnement hebben.

IoT

Ericsson gelooft dat er tegen 2022 zo'n 29 miljard 'connected devices' zullen zijn, waarvan 18 miljard in het 'Internet of Things'. Het gaat dan onder meer over genetwerkte auto's, machines, sensoren, verkoopsterminals en draagbare technologie. Die gaan wel niet allemaal via mobiele data werken. Wereldwijd verwacht Ericsson dat er per dag een miljoen nieuwe mobiele dataverbindingen worden gecreëerd. Het totale aantal mobiele data-abonnementen zou tegen 2022 liggen op 8,3 miljard. Van die mobiele dateverbindingen zouden er 1,5 miljard voor IoT-toestellen zijn.

Ericsson maakt de voorspellingen op basis van historische gegevens voor abonnementen en datatrafiek, samen met macro-economische trends en veranderingen in gebruik. Patrik Cerwall, Head of Strategic marketing bij Ericsson, heeft het over vierhonderd datapunten. Het gaat om het vijfde jaarlijkse rapport van de netwerkgigant.