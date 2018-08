Europa onderzoekt nieuwe universele telefoonoplader

Europa werkt al ruim tien jaar aan een universele telefoonoplader. in 2009 ondertekenden 14 smartphonefabrikanten een Memorandum of Understanding om in modellen uit 2011 dezelfde oplader te gebruiken. In praktijk werd dat micro-usb. Alle grote spelers zoals Apple, Samsung, Huawei en Nokia deden mee. Al loste Apple het euvel op met een tussenstukje.

Het memorandum kwam er op vraag van de EU, maar was vooral een vrijwillige actie die verliep in 2012. Nadien werd ze door sommige spelers verlengd. Maar EU-commissaris voor Mededinging Vestager is niet tevreden met de huidige status quo.

"Gezien er onvoldoende vooruitgang is met de vrijwillige aanpak, zal de Commissie binnenkort een studie starten om de kosten en voordelen van andere opties te bekijken," zegt Vestager. Die studie moet de Europese Commissie helpen bepalen of er verdere stappen moeten worden genomen.

De verschillende telefoonopladers zijn al langer een doorn in het oog van de EU. Omdat de laders niet op alle telefoons werken, zorgen ze jaarlijks voor zo'n 51.000 ton elektronisch afval volgens de EU. Al is de sector intussen wel naar een quasi-standaard getrokken. De meeste smartphones kozen de afgelopen jaren voor Micro-usb of sinds een jaar of twee voor het nieuwere usb-C. De grote uitzondering is de iPhone die al jaren vasthoudt aan zijn eigen standaard.