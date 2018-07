Europa onderzoekt overname Gemalto

De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar de beoogde overname van de digitale beveiliger Gemalto door het Franse technologiebedrijf Thales. De mededingingswaakhond is bezorgd dat de transactie kan leiden tot hogere prijzen en minder keuze in de branche voor veiligheidshardware.