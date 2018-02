Europa onderzoekt overname Shazam door Apple

De Europese Commissie heeft beslist om de door Apple voorgestelde overname van Shazam verder te onderzoeken. Ze maakte de aankondiging op vraag van zeven Europese landen waaronder Frankrijk, Oostenrijk en Spanje.

"De Commissie denkt dat de overname mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de concurrentie in de Europese Economische Ruimte", zo luidt de officiële verklaring. Met de Economische Ruimte bedoelt ze het gebied van de 28 EU-landen, plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Europa maakt nu gebruik van de provisie waarmee Europese landen bezwaar kunnen optekenen tegen bedrijfsovernames.

Verschillende scenario's

Als de commissie binnenkort beslist dat de beoogde overname van Shazam een te grote bedreiging is voor de Europese markten, kan dat dat de deal in de weg zitten. Anderzijds zou de commissie ook kunnen voorstellen om de overname wel door te laten gaan, maar dan onder specifieke voorwaarden. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de concrete argumenten zijn waarop de commissie haar aankondiging heeft gebaseerd.

Het nieuws van de beoogde overname van Shazam door Apple raakte in december vorig jaar bekend. Het bedrijf wil naar schatting 340 miljoen euro vrijmaken voor de muziekapplicatie.