Europa stemt binnenkort over strengere regels voor zoekmachines en app-winkels

Centraal in de nieuwe wetgeving staat het beschermen van kleinere concurrenten, en het voorzien van meer transparante uitleg over de zakelijke praktijken achter e-commerce-websites, applicatiewinkels en zoekmachines. Het persagentschapReuters keek het wetsvoorstel in.

Algoritmes blootleggen

Wat er op tafel ligt, zal vermoedelijk op heel wat (juridisch) protest kunnen rekenen bij spelers zoals Google, Apple en Amazon. Eerst wilden de politici zoekmachines niet in de nieuwe regelgeving behandelen, maar gezien het belang van een goede ranking voor bedrijven, kon het niet ontbreken.

Europa wil om niets minder dan een transparante uitleg vragen over de manier waarop de algoritmes van zoekmachines hun ranking samenstellen. E-commerce-websites, zoekmachines en app-winkels zullen volgens de tekst "de meest belangrijke paramaters die hun ranking bepalen" moeten delen. Er wordt daarbij gekeken naar "specifieke signalen die in algoritmes werden ingebouwd".

Monsterboetes

Wat applicatiewinkels betreft, is er volgens politici meer uitleg nodig die ontwikkelaars onderbouwde argumenten geeft waarom hun app uit de applicatiewinkel werd verwijderd. Europa verwacht een gepersonaliseerde verantwoording. Veranderingen ten gevolge van de nieuwe regulering moeten binnen de 15 dagen worden doorgevoerd.

In april zullen politici over de resolutie stemmen in het Europees Parlement. De nieuwe Europese eisen doen sterk denken aan de eerdere vraag om transparantie die gericht was aan Google, omtrent het vooruitschuiven van eigen shopping-zoekresultaten via Google Shopping. Europa gaf de zoekreus toen een ongekend hoge boete van 2.42 miljard euro.