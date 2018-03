Europa trakteert steden op gratis wifi

Het gaat om het WiFi4EU programma van de Europese Commissie. Daarmee wil de Europese regering het aantal gratis openbare wifi-hotspots in de EU vergroten. Concreet kunnen steden vanaf vandaag zich registreren op www.WiFi4EU.eu. vanaf midden mei kunnen ze een aanvraag indienen.

Wie een zogenaamde 'WiFi4EU voucher' krijgt toegewezen mag daarmee wireless access points aankopen om een netwerk op te zetten op openbare plaatsen zoals bibliotheken, stadspleinen, parken en musea. De 15.000 euro dient wel enkel voor de bouw van het netwerk. De steden en gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Het netwerk zelf moet gratis te gebruiken zijn en mag geen reclame aanbieden of aan dataverzameling doen. Ook mag een aanvraag geen duplicatie zijn van reeds bestaande gratis wifi-hotspots van private of publieke aanbieders. Of anders gezegd: wie al een hotspot heeft, mag die niet op kosten van Europa vervangen.

In totaal reikt Europa 120 miljoen uit tussen 2018 en 2020. De wifi-cheques worden geografisch verspreid, maar ook op basis van wie ze het eerst aanvraagt. Momenteel wil de EU duizend aanvragen subsidiëren, maar de bedoeling is om dit in de komende twee jaar nog vier keer te herhalen.