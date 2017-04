"Europa veel te afhankelijk van Microsoft"

Ook de Europese Commissie en het Europees Parlement maken zich volgens de groep kwetsbaar door gevoelige systemen en datastromen bij de Amerikaanse techreus onder te brengen. Dat Microsoft een Amerikaans bedrijf is, is een van de problemen. De Windowsmaker is gebonden aan Amerikaanse wetgeving en dat maakt Europese data volgens de groep minder veilig. Verder maakt het veelvuldige gebruik van Microsoft-diensten overheden ook kwetsbaar. Zo maakten hackers de laatste jaren vaak gebruik van zwakke plekken in software van Microsoft.

Europarlementariër Jan Philipp Albrecht vindt dat er snel actie ondernomen moet worden. Hij vergelijkt de situatie op Twitter met de luchtvaartsector. Door samen te werken hebben Europese landen met Airbus een antwoord gevonden op het ooit oppermachtige Amerikaanse Boeing. Albrecht stelt een 'ICT-Airbus' voor.

Het grootste probleem voor veel overheden is vooralsnog het prijskaartje. Overstappen op andere onafhankelijke systemen is goed mogelijk, maar de kosten zijn in de meeste gevallen aanzienlijk.