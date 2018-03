Europa verhoogt druk op internetbedrijven: 'terreurpropaganda moet binnen het uur offline gehaald worden'

Voor meer en meer mensen is het internet de belangrijkste bron van informatie. Dat beseft ook de Europese Commissie, die de ongewenste inhoud - denk maar aan propaganda voor terreurbewegingen of kinderporno - zoveel mogelijk wil bannen. "Wat offline illegaal is, is dat online ook", benadrukte vicevoorzitter Andrus Ansip donderdag. Lidstaten en bedrijven moeten sneller kunnen reageren om de burgers te beschermen, vindt hij.

Europa doet daarom enkele aanbevelingen. Zo zouden Facebook, YouTube en Twitter terroristische inhoud binnen één uur nadat die als ongepast is gevlagd, moeten kunnen verwijderen. Ook moeten er efficiëntere systemen komen om de illegale content te detecteren. De lidstaten moeten dan weer onderling meer informatie over illegale internetsites gaan delen.

Voor echte Europese wetgeving is het nog te vroeg. De Commissie wil nu eerst nagaan welke acties de lidstaten individueel ondernemen, vooraleer ze overgaat tot bindende maatregelen. De samenwerking met Facebook, YouTube en Twitter werpt in elk geval wel al haar vruchten af, benadrukt de Commissie. Maar de regels kunnen wel strenger worden als de industrie er niet meer in slaagt zichzelf te reguleren.