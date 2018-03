Europa wil 5G-licenties van twintig jaar

De lidstaten zijn akkoord met frequentieblokken die telkens voor de komende twintig jaar worden geveild. Die licenties kunnen ingaan vanaf 2020. De Europese Unie hoopt dat het akkoord formeel wordt voor juni.

Het veilen van de frequentieblokken bepaalt welke operator op welke frequentie haar netwerk mag opzetten. In België was er in het verleden meestal voldoende spectrum om de drie netwerken te voorzien van 3G en 4G. Maar de kostprijs van die licenties zijn wel een belangrijk onderdeel van hoe winstgevend de investering in 5G kan worden en hoeveel de overheid er aan verdient.

De keuze is echter niet naar ieders zin. Zo laat ETNO, een lobbygroep van verschillende Europese operatoren; waaronder Orange, Proximus en KPN, tegenover Reuters weten dat het liever een ambitieuzer akkoord had, waarbij de frequentieblokken gedurende 25 jaar zouden gelden. Uiteraard omdat de operatoren er dan langer gebruik van kunnen maken voor min of meer hetzelfde geld.