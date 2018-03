Europa wil Britse .eu-domeinnamen stopzetten

De Europese Commissie deelt mee dat .eu-domeinnamen van Britse eigenaars na de Brexit niet langer kunnen worden hernieuwd. Ook nieuwe domeinnamen registreren wordt niet langer mogelijk.

De beslissing slaat op personen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven of bedrijven in dat land die geen vestiging in de EU hebben. Dit vanaf 30 maart 2019 om middernacht Belgische tijd, het moment dat de Brexit wordt doorgevoerd. De brief in kwestie sluit zelfs niet uit dat domeinen sowieso geannuleerd worden zonder recht om in beroep te gaan.

EURid, het privébedrijf dat .eu sinds het ontstaan in 2005 beheert, valt uit de lucht. Op haar website staat te lezen dat het de link naar de brief heeft ontvangen maar laat uitschijnen dat het zelf nog geen extra informatie heeft ontvangen.

Wel nuanceert het bedrijf dat de brief stelt dat de schrapping onderhevig is aan de nog te maken afspraken rond de Brexit. Of anders gezegd: het lijkt er op dat de Europese Commissie het .eu-domein gebruikt als een van de stokken achter de deur om in de onderhandelingen te gebruiken. Of de Britten effectief hun bestaande .eu-domeinen verliezen zal dus afhangen van hoe vlot de onderhandelingen in de komende maanden lopen.