Europa wil gemeenschappelijke regels voor artificiële intelligentie

De European Group on Ethics in Science and New Technologies, een onderdeel van de Europese Commissie, waarschuwt ervoor dat de huidige toestand waarin AI het pad kruist met ethiek, maatschappij en justitie vaak een versnipperd landschap van initiatieven is.

De groep vreest dat het gebrek aan een gecoördineerde aanpak kan leiden tot 'ethics shopping', waar bedrijven hun AI zullen ontwikkelen of inzetten in regio's waar de regelgeving het zwakst is.

In hun oproep pleiten ze voor een gemeenschappelijk internationaal ethisch en juridisch kader voor het ontwerp, de productie, het gebruik en beheer van AI, autonome systemen en robotica.

Het gaat daarbij onder meer om de regels rond transparantie en om het gedrag van slimme systemen te verklaren. Maar de groep wil ook kijken naar de risico's van geconnecteerde intelligente systemen en wie de morele verantwoordelijkheid van die ontwikkeling draagt.