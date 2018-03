Europa wil techreuzen beter belasten met 3-procent-regel

Het grote probleem bij bedrijven als Facebook, Uber, Amazon of Airbnb is dat ze hun Europese hoofdzetel vaak vestigen in de lidstaat met het gunstigste belastingregime (zoals Ierland of Luxemburg). Of dat ze creatief omspringen om hun winst te verkleinen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een Europese hoofdzetel pakweg 50 miljoen euro winst maakt, maar die 50 miljoen doorsluist naar het moederbedrijf als 'royalty's' waarop geen of minder belastingen gelden en waardoor de belastbare winst verdwijnt.

Het voorstel van de Europese Commissie komt er op neer dat dergelijke bedrijven drie procent van hun jaaromzet als belasting moeten betalen. Dit wanneer hun omzet groter is dan 750 miljoen euro en hun jaarlijkse belastbare omzet hoger is dan 50 miljoen euro.

Het voorstel wordt vandaag gepubliceerd, maar het moet nog blijken of het Europees Parlement en de lidstaten volgen. Zo vrezen kleinere landen dat de maatregel hen minder aantrekkelijk maakt voor grote spelers.