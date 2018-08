Europa wil websites beboeten als ze terroristische propaganda niet snel genoeg verwijderen

Terwijl een aantal Europese lidstaten, met Duitsland op kop, al zelf met regelgeving kwamen om internetbedrijven aan te pakken die haatberichten of terreurpropaganda te lang laten staan, heeft de Europese Commissie zich totnogtoe afwachtend opgesteld.

Europa vroeg techbedrijven vrijwillig maatregelen te nemen om de verspreiding van dergelijke berichten te voorkomen, met regulering als stok achter de deur. Bedrijven als Facebook en Google leveren daar steeds meer inspanningen toe, zowel via menselijke moderatoren als via machine learning die getraind wordt om dergelijke berichten te herkennen.

Wat terroristische propaganda betreft, gaat het volgens de EU echter niet snel genoeg. Zo vertelt Julian King, de EU-commissaris voor veiligheid, aan de Financial Times dat Europa "onvoldoende vooruitgang" ziet en dat het "krachtiger gaat optreden om haar burgers beter te beschermen".

Ook voor kleine platformen

De regels zullen niet enkel op de grote techbedrijven gericht zijn, maar zullen gelden voor eender welke website. "Kleine platformen hebben minder middelen om op te treden tegen terroristische inhoud en het beleid van verschillende platformen is niet altijd transparant. Dit alles leidt ertoe dat dergelijke inhoud zich over het internet blijft verspreiden, steeds terugkeert nadat het is verwijderd en zich verplaatst van platform naar platform", aldus de EU-commissaris voor veiligheid in de Financial Times.

Volgens de Britse zakenkrant zouden websites nog een uur krijgen om inhoud offline te halen die door politie en wetshandhavingsinstanties is gemarkeerd als terroristische inhoud. Over eventuele maatregelen om de verspreiding van fake news en haatberichten tegen te gaan, zouden techbedrijven dan weer zelf mogen blijven beslissen.

De details van de verordening moeten nog uitgewerkt worden. De Europese Commissie gaat in september een voorstel publiceren. Dat moet daarna goedgekeurd worden door het Europees Parlement en een meerderheid van de EU-lidstaten.