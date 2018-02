Europa wil wereldleider worden in de ontwikkeling en uitrol van blockchain

De EU heeft de ambitie een wereldleider te worden in de ontwikkeling en uitrol van blockchain. "Wij willen op basis van het aanwezige talent en de uitstekende start-ups in Europa, uitgroeien tot de leidende regio voor de ontwikkeling en uitrol van blockchaintechnologie", zei Andrus Asip, eurocommissaris voor Digitale Eengemaakte Markt, donderdag in een persbericht.

Blockchaintechnologie biedt zekerheid in zakelijke transacties en heeft al voet aan de grond in de financiële sector, maar ook in de gezondheidszorg, logistiek en verzekeringswereld. Via onderzoeksprogramma's zal de EU tot 2020 340 miljoen euro in blockchaingerelateerde projecten steken.

Game changer

Volgens de EU-commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, Mariya Gabriel, kunnen naast bedrijven ook burgers er hun voordeel mee doen. "Ik zie blockchain als een game changer. Europa kan het zich niet veroorloven deze kans te missen.''

Daarom werd het nieuwe 'EU Blockchain Observatorium en Forum' opgericht. Dat moet de grootste blockchainexperts bijeen brengen, de socio-economische impact van blockchain onderzoeken en in de gaten houden welke opportuniteiten de technologie kan bieden voor de Europese industrie.

Vreemd genoeg kiest Europa voor een Amerikaans bedrijf om haar daarbij te helpen. ConsenSys, dat toepassingen bouwt op de Ethereum-blockchain, werd gekozen als officiële partner van het blockchain-observatorium.