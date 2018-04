Europeanen kopen minder smartphones

In 2017 werden er in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) in totaal 361 miljoen smartphones verkocht, een daling ten opzichte van de 374 miljoen stuks uit 2016. Financieel gaat het om een daling van 101 miljard naar 96 miljard euro.

Daar tegenover staat dat feature phones, eenvoudige telefoons met beperkte internettoepassingen, 8,7 procent meer groeien tot 206 miljoen stuks. Dat becijfert marktanalist IDC.

"Consumenten geven meer geld uit aan telefoons, zelfs als ze er minder vaak een kopen. Dat geldt zowel voor West- als Centraal Europa," zegt Simon Baker, program director voor mobile phone research voor IDC.

Apple (nog) groter

Veel exacte cijfers over de markt geeft IDC niet prijs, maar het laat wel verstaan dat Apple de markt blijft domineren. Zo verkocht het bedrijf vorig jaar 57 miljoen iphones in EMEA, goed voor 37,5 procent van de omzet voor mobiele telefoons. in 2016 was dat nog 34,8 procent en 54,8 miljoen toestellen.

Samsung is binnen het Android-segment marktleider. Ongeveer veertig procent ('twee op vijf', volgens IDC) toestellen komen van Samsung. Huawei daagt wel uit, maar kan met 13,4 procent marktaandeel onvoldoende uitdagen. Over Nokia, dat in 2017 terugkeerde naar de smartphonemarkt, geeft IDC geen concrete cijfers. Maar het merkt wel op dat de helft van de toestellen van het merk in Emea-gebied zijn verkocht.

Heropleving van de feature phone

Algemeen genomen merkt IDC op dat de daling in de smartphonemarkt na ontwikkelde Europese landen ook opkomende markten treft. Maar ook dat de zogenaamde entry level smartphones, de goedkoopste toestellen, niet groeien.

Daar tegenover staat dat feature phones in Afrika weer beter verkopen. In Europa blijven ze dalen, maar minder snel dan in de jaren voorheen.