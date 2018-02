Europees luchtvaartagenschap strenger voor consumentendrones

Het EU Aviation Safety Agency heeft een formele opinie klaar. Die tekst gaat naar de Europese Commissie en kan dit jaar gestemd worden. Wie wil kan de volledige teksten hier nalezen.

Het agentschap deelt vluchten in in drie types: open, specific en certified. Die eerste is er voor de consument die vrij wil rondvliegen, specific zijn de professionele vluchten en certified is er voor de zeer grote toestellen, vergelijkbaar met volwaardige vliegtuigen.

Een opvallende maatregel is dat toestellen in die eerste categorie niet buiten het gezichtsbereik mogen vliegen. Dat wil zeggen dat je drone altijd in de buurt moet blijven en dat besturing op basis van onder meer camerabeelden op de drone niet legaal is.

Voor Belgische dronegebruikers verandert er echter weinig. Bij ons mogen zowel hobbyisten als professionele piloten niet zonder direct zicht met hun toestel vliegen.