Europees voorstel legt hypotheek onder vrij internet

Het wetsvoorstel, specifiek artikel 13 ervan, pleit voor een geautomatiseerd systeem dat providers verplicht teksten, video's en foto's te controleren alvorens ze mogen verschijnen bij file sharing sites, videosites zoals YouTube of Vimeo, webhosters en andere platformen. Die controle zou gebeuren met behulp van databases van uitgevers en mediabedrijven.

Maar het voorstel, dat al in juni naar het Europees Parlement kan gaan, krijgt ook flink wat kritiek. Onder meer de Stichting Digitale Infrastructuur (SDIN) vreest dat de wet tot internetcensuur zal leiden.

Ook zou een dergelijk systeem geen onderscheid kunnen maken tussen auteursrechtenschending en het gebruiken van teksten, video's of afbeeldingen als citaat, satire of parodie. Dat wil zeggen dat ook internetmemes het risico lopen van te worden tegengehouden door zo'n filter.

"Bij copyright schendingen kan een rechthebbende dat melden bij de provider. Dat werkt in verreweg de meeste gevallen goed. Met dit nieuwe wetsvoorstel verandert het internet in een "nee, tenzij" systeem. Niemand zal nog zomaar zijn favoriete filmpje, blog, document of foto kunnen uploaden zonder dat dat eerst wordt gecontroleerd, en zonder dat een uitgever of mediabedrijf daarvoor eerst toestemming geeft." Aldus Michiel Steltman, directeur van DINL. Zijn organisatie wijst ook naar een gelijkaardige oproep van zo'n 169 academici tegen het voorstel.