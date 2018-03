Europese belasting op de omzet van techbedrijven in de maak

Europa wil de Googles, Facebooks en Amazons van deze wereld al langer beter gaan belasten, maar er was nog geen overeenstemming over hoe die belasting er precies zou moeten uitzien: een belasting op de aankoop van goederen en diensten via internet? Een heffing op digitale reclame-inkomsten? Nu lijkt het Franse voorstel het te gaan halen: een belasting op de omzet van techreuzen in de landen waar ze actief zijn.

Dat bleek eerder al uit een draft die Reuters kon inkijken, en werd bevestigd door de Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire. "De belasting zal tussen de 2 en 6 procent liggen, en wellicht dichter bij de 2 dan de 6 procent" zei hij zaterdag aan de Franse krant Journal du Dimanche. Le Maire benadrukt dat dit relatief laag tarief een startpunt is, dat nog kan aangepast worden. "Ik verkies een wettekst die we snel kunnen uitvoeren boven eindeloze onderhandelingen. We kunnen het later nog verbeteren".

Italië, Duitsland en Spanje schaarden zich al achter het Franse voorstel, maar het zal erop aankomen om ook 'fiscaal goedkope' landen als Ierland en Luxemburg te overtuigen. Nu factureren Google en Facebook hun reclame-inkomsten vanuit Ierland, waar ze hun Europese hoofdzetel gelegd hebben omdat ze er fiscale gunsttarieven genieten. De winst die ze maken, is door allerlei belastingconstructies ook moeilijk te achterhalen. Daarom wordt nu naar de omzet gekeken.

Niet voor streaming- en clouddiensten

Volgens het voorstel dat Reuters in februari kon inkijken, zal de nieuwe omzetbelasting geheven worden op online advertenties in het land waar die wordt getoond (en waar gebruikersdata werd verzameld). De belasting zal enkel ingevoerd worden voor bedrijven die een omzet van meer dan 750 miljoen euro wereldwijd halen, waarvan meer dan 10 miljoen euro aan 'digitale omzet' in Europese landen. Onder meer Google, Facebook, Twitter, Amazon, Airbnb en Uber werden genoemd. Clouddiensten zoals Dropbox en streamingdiensten zoals Netflix en Spotify zouden van de belasting zijn uitgezonderd. Volgens Le Maire zal er nog deze maand een voorstel met meer details naar buiten gebracht worden